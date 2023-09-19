今年5月台北市信義區崇德街建築工地旁道路塌陷，形成15米坑洞。監察委員林國明調查報告指出，鑑於該事故發生後迄今，北市已發生6起道路塌陷事件，尤以9月大直民宅傾斜塌陷最為嚴重，但信義區、大直2處建築工地均為「連續壁」工項出現問題，頻率頗不尋常，請台北市政府應引以為戒並檢討。

今年5月13日下午3時許，位於臺北市信義區嘉興街與崇德街60巷口之都更建築工地，工地圍籬旁柏油路突然崩塌，多部機車及腳踏車陷落坑洞內並危及鄰房，有5戶10名住戶撤離安置。

林國明提出調查報告表示，本次道路塌陷事故經台北市土木技師公會鑑定為：「連續壁23單元混凝土於澆置時坍孔混入泥沙，形成連續壁包泥而潛在滲水通路，雖然施工單位於開挖施工前已發現連續壁包泥，且對連續壁包泥單元外側進行補強與止水樁施作，因其仍屬隱蔽地下區域，經補強後仍然存有無法掌握之疏鬆砂土及地下水流變化風險，故於後續開挖時，仍發生連續壁滲水夾帶泥沙使路面發生坍損事故，責任歸屬須由施工與開發單位承擔」。

此外，林國明表示，本次事故搶救過程，臺北市政府相關局處進駐現場成立前進指揮所，進行管制疏散及安置作業，並緊急聯繫相關技師公會提供專業意見，調度市府相關單位水車支援，所幸無人員傷亡，但施工廠商未依備查之施工計畫書及市府規定於第一時間即時通報建管處，顯有疏漏。

林國明亦提及，由於台北市區寸土寸金，各項建案均緊臨民宅，稍有不慎，極易釀成重大公安事故，查本案發生後迄今年9月7日止，北市已發生6起道路塌陷事件（大同區南京西路、南港區南港路、中山區民生東路2段、萬華區昆明街、中山區大直街94巷）。

林國明指出，但信義區崇德街及中山區大直街2處民間建築工地均為「連續壁」工項出現問題，頻率頗不尋常，請台北市政府應引以為戒，就「連續壁」是否列為必須申報勘驗之重點項目，及地下層開挖深度列為特殊結構委託審查之標準進行檢討，持續監督廠商改進，嚴格把關工地安全。