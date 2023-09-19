進口蛋爭議延燒，流向備受矚目，農業部長陳吉仲19日赴民進黨團報告，為近來紛擾道歉，並強調不棧戀官位。國民黨台北市議員李彥秀批評，陳吉仲3月就說過「不棧戀」，卻從主委高升部長，這次不戀棧，恐怕是又要升官。

李彥秀指出，進口蛋事件延燒至今，不見執政黨立委盡民意代表之責，監督農業部、追查相關爭議，包含民進黨港湖區現任立委高嘉瑜，都選擇一昧護航陳吉仲，對人民的食安健康視而不見。

她質疑，陳吉仲今日卻向罕有質疑進口蛋的民進黨黨團報告釋疑，要解釋請到菜市場向人民解釋，為何農業部前一秒說沒有蛋過期，下一秒就證實5000多萬顆蛋過期；為何上一刻說巴西蛋都有打蠟，下一會兒就稱只有包膜。

李彥秀提及，農業部9月6日曾稱「中央畜產會要先呈報農業部確認數量才辦理採購，採滾動檢討，農業部因此可以避免超量購入，以保障國內蛋農的權益」；一週後就證實有占比快4成，5400萬顆進口蛋耗損與到期。

她狠酸，陳吉仲對人民神隱，見民進黨低頭，真是黃謬。而陳今日終於道歉，並稱不會戀棧官位。但事實上，陳吉仲3月面對缺蛋危機，就說過不會戀棧、知所進退，結果從主委加官晉爵成部長。上次不戀棧主委，就升為部長，這次不戀棧部長，恐又要升官。