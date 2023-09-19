俄烏大打無人機戰

據俄羅斯媒體報導，中國限制無人機關鍵元件出口，使莫斯科難以打造軍用無人機，可能也妨礙了俄羅斯總統普丁的對烏戰爭計畫。

據《新聞周刊》（Newsweek）18日報導，俄羅斯《工商日報》（Kommersant ）說，從9月開始的中方新規定使交付俄羅斯無人機嚴重複雜化，並導致如熱像儀等元件短缺。

北京8月下旬說，將對部分無人機及相關零組件實施出口管制。而這些措施將影響某些通訊設備、無人機使用的引擎和雷射，還有反無人機系統等。此外，這些限制還會影響打算供軍用的消費級無人機，以及續航時間超過30分鐘的無人機。

中國是世上數一數二的無人機製造商，但一方面對俄烏戰爭保持中立，但另一方面又和莫斯科維持友善的外交關係。專家先前說，這場邁入第19個月的戰爭促使雙方以閃電步調研製無人機。而在整場戰爭中，俄烏雙方都廣泛部署從偵察到打擊在內的各式無人機。

烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）說，等這場戰爭結束時，基輔將擁有獨一無二的經驗和一切機會，成為世上出口無人機的大國。

另一方面，莫斯科則經常使用伊朗設計的「見證者」（Shahed）-131和「見證者」-136自殺無人機，以打擊烏克蘭城市和基礎建設。美國海軍分析中心（Center for Naval Analyses）專家班德特（Samuel Bendett）說，如今北京禁止出口較大型無人機，還有部分打造無人機所需的元件，已在全俄各地的相關產業引發熱議。