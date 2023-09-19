進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲因此成為眾矢之的，他近日請辭，但被行政院慰留，又引發爭議。前立委郭正亮透露，新潮流為顧總統選情，希望陳吉仲下台，而英系、蘇系認為一開始就該由新潮流的中央畜產會董事長林聰賢出來扛，對陳吉仲傻傻的主動扛責任很火大，但總統蔡英文決定慰留，新系也不便再出手。郭也提到，陳吉仲不會貪污，品行沒問題，但領導統御、管理能力太差，掌握不了下面的人。

陳吉仲17日遭爆為進口蛋爭議請辭，但第一時間由前行政院長蘇貞昌駁斥、痛批有人放話操作，後行政院證實，陳吉仲口頭請辭但獲慰留。

郭正亮今(19日)在民眾黨網路節目《民眾之聲／眾亮集》表示，外傳「陳吉仲留任，是為幫新潮流的中央畜產會董事長林聰賢扛責任」，但新潮流不會這樣思考，據美麗島電子報的滾動式民調，賴清德每天下跌1個百分點，「新潮流是希望陳吉仲走人」。

郭正亮說，他觀察陳吉仲很久，從農委會到農業部，陳吉仲掌控不住下面的人，因為農業部是有很多基層蒐集數據的單位，「有些數據人家沒有跟他做報告，他自己也掌握不住」。郭斷言，陳吉仲的領導統御出了問題，陳吉仲不會貪污、品行沒什麼問題，也是學農業的，但是管理能力很差，所以很多數據都掌握錯誤，陳吉仲現在講話已經沒人要聽，因為連對錯都有問題。

郭正亮透露，陳吉仲知道自己害賴清德民調下降，就跑去找行政院長陳建仁道歉，但陳建仁是蔡英文的人，不敢做決定就往上報告給蔡英文，「我認為蔡英文不讓他(陳吉仲)辭」。

郭正亮也爆料說，雞蛋的事情是中央畜產會負責，但陳吉仲傻傻的站出來扛，沒有讓畜產會董事長林聰賢出面，這讓英系的人很火大，蘇貞昌當院長時跟陳吉仲配合不錯，蘇就在幫吳沛憶站台時講很難聽的話挺陳吉仲。

郭坦言，雞蛋爭議演變到最後，蘇系、英系都很火大，覺得陳吉仲太傻，這件事應該是讓林聰賢出來扛；而新潮流現在都不說話，一方面是想保住林聰賢，另一方面是蔡英文決定要慰留陳吉仲，賴清德也不能逼他下台。

此外，郭正亮補充說，陳吉仲請辭是從親英系的《鏡周刊》傳出，應該是英系有人希望陳吉仲下台，但蔡英文沒同意，賴清德若堅持要陳走人，也會得罪很多英系，且陳吉仲和前北農總經理吳音寧都有很多獨派支持。