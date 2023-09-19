新北市警察局永和分局得和派出所本月（9月）5日接獲報案，民眾指稱稱在臉書上看到投資廣告，隨後加入LINE暱稱為「葉筱軒」的網友，並透過對方傳來的連結下載「立學」APP操作股票投資，事後驚覺遭詐騙向警方報案，本分局趁假冒投資專員的車手前來取款時一舉逮獲。

永和分局調查此手法係於社群平台刊登「高報酬保證獲利」等投資廣告，誘使被害人加入 LINE並下載「假投資APP」，犯嫌佯稱可帶領操作股票賺錢，今年7至8月間陸續安排外派專員在被害人家中當面交付現金，交付總金額高達新臺幣302餘萬元。

日前詐騙集團再次相約被害人於9月14日碰面，交付投資款項新台幣300萬元，警方叮囑被害人假意配合詐騙集團指示，再由警員埋伏於被害人家中，趁陳姓（24歲）車手前來取款時，當場將他逮捕，全案依詐欺現行犯移送新北地方檢察署偵辦。

永和分局長李崇偉呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，近日假冒名人假投資詐騙，皆標榜高報酬、保證獲利、散佈假APP連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態，呼籲民眾提高警覺，投資理財應透過正當的投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱，若有疑問皆可撥打165反詐騙電話或110請求協助查證。