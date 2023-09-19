張淑娟（圖右）怒斥周玉蔻「惡性重大」請法官重判（林偉信攝）

周玉蔻出庭應訊否認犯罪（林偉信攝）

名嘴周玉蔻、蔡玉真在去年台北市長選舉期間爆料，前中華民國小姐冠軍張淑娟和當時的參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過從甚密，甚至點名她就是當年「晶華緋聞案」女主角，張女提告後，檢方將周、蔡依刑法加重誹謗、違反個資法等罪起訴，台北地方法院19日開庭，張女出庭怒斥周「惡性重大」，請求法官重判。

北院法官劉俊源19日首次開庭，周女說要在法庭上跟張女道歉，因為張女另提2000萬元刑事附帶民事求償，她希望法官安排調解、和解，不過，她說自己沒有故意、否認犯罪；蔡玉真則是認罪，說自己因此事自責1年多，也希望與張女調解。

聽到周女的答辯，張淑娟氣憤地說，周女否認犯罪，但她知道事實真相卻還說謊，這樣如何坐下來調解，一個殺人的人都可以說自己無罪如何調解；法官說，周跟蔡都在法庭公開道歉了，是否大家願意調解。

但張女說，周女對她的傷害不是一天，是一直持續，如果輕輕放下原諒周會有下一個受害者，要讓周付出代價；周女做假新聞太惡劣，其惡性重大，沒有調解的意願，請求法官重判周女。

周女則辯稱，沒有做假新聞，沒有針對張女，要再次張女道歉，她只是對公益事件討論，沒有故意犯罪，但張女回擊，這根本不是公共議題，她清清白白的一個中國小姐，守自己本身，卻被周及蔡損害名譽，且周女的道歉根本沒有誠意，請法官重判，庭末法官諭知蔡的部分候核辦，周的部分下次再開準備庭。