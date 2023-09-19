刑事局發表公益主題月曆，警政署長黃明昭（中）頒獎給公益代言人刑警。（刑事局提供）

刑事局攜手微風，發表公益主題月曆。（刑事局提供）

刑事局發表公益主題月曆，由各領域刑警輪番上陣拍攝。（刑事局提供）

刑事局發表公益主題月曆，由各領域刑警輪番上陣拍攝。（刑事局提供）

刑事局發表公益主題月曆，由各領域刑警輪番上陣拍攝。（刑事局提供）

時隔4年，刑事局再度與微風慈善基金會、中華民國刑警之友協會共同製作公益寫真月曆，今年主題一樣是「我們的英雄」，由刑事局打詐、緝毒、防爆、除暴、鑑識等官警依照每個月的主題拍攝形象照，19日下午記者會正式發表。

這次較為特別的是，公益寫真月曆的義賣所得，將全數捐給天主教善牧社會福利基金會，藉此感謝善牧基金會除關心社會中的受暴婦幼、棄虐兒等弱勢族群，更為防制人口販運而成立「國內外防制人口販運辦公室」，以提供被害人庇護安置。善牧基金會除了協助受害人外，也讓更多人重視人權及人口販運的重要性，藉由這次跨界合作公益寫真月曆義賣公動，一起傳遞善的力量。

今天「2024 Our Heroes!公益寫真月曆」發布會，由警政署署黃明昭、刑事局長周幼偉及中華民國國際刑警之友協會榮譽理事長廖鎮漢與中華民國國際刑警之友協會理事長廖曉喬等出席。

刑事局指出，這次寫真月曆有12個月份的警察公益代言人，以及4位英雄人物，透過各個呈現警察工作辛勞的主題，將警察時尚且專業的一面展現。

其中特別主題的公益代言人，蔡孟宏及洪丞奇，曾榮獲當選全國模範刑警殊榮，而鄭竣元及林采緗則曾獲國家警光獎，他們偵破多件重大刑案，對刑事偵防工作特殊貢獻重大，成為今年寫真月曆中的焦點。

刑事局、微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會期盼透過月曆形象照及文案，將刑警工作內容的多面性，以及為捍衛人民安全與社會正義而驍勇善戰、打擊犯罪的模樣統統呈現給社會大眾。

除打擊犯罪，教導民眾防範詐騙也是目前警察的重要使命，為此，刑事局今年與中華民國國際刑警之友協會齊力製作「主動查證」反詐騙宣導短片，由微風女神佟凱玲協助拍攝，提醒大家「保持冷靜」才能在網路世界自在漫遊，「主動查證」則是破解各種詐騙訊息最有效的方法，多一分警覺，多一分安心。