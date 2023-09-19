中嘉寬頻今(19)日發表全新一代的「智慧體驗門市」，新世代門市秉持以人為本的設計理念，打造數位化展售空間、共享智慧工作吧、智慧居家生活體驗區三大特色空間，導入多元且數位化的科技元素，使門市服務品質與顧客體驗再升級，並將數位內容以更為環保永續的方式在銷售場域中呈現，營造智慧且更優質的數位服務體驗。

全新導入的數位螢幕，不僅能讓消費者清楚產品的特性及資訊，也協助門市人員提供更符合需求的精準服務；加上新啟用的雲端內容管理系統，搭配電子看板、取代傳統紙本宣傳海報，可即時且有效地展示最新行銷訊息，以數位工具達成無紙化陳列，接軌時下ESG永續發展的大浪潮，實踐社會責任及低碳永續的目標。嶄新的土城門市另一服務亮點是業界首見的開放式寬頻網路體驗—共享智慧工作吧，採用目前盛行的共享空間概念，提供免費借網、借電及借用行動電源等貼心便民服務，結合沈浸式的「智慧居家生活體驗區」，顧客可實際操作、試用智慧家電商品，讓門市不僅是銷售與服務的地方，更是可以隨時拜訪的好鄰居。

中嘉寬頻行銷事業處副總經理 顧景琪表示：「中嘉寬頻門市不再是傳統印象中有線電視的服務門市，這次我們在土城推出新一代的『智慧體驗門市』，以顧客為尊、數位體驗、資源共享為設計概念，更大幅度採用數位科技工具傳遞資訊，更多空間提供互動體驗，便民的借電／借網服務能讓來店消費者就像身處共享空間，經過親身體驗我們的光纖上網再作購買，我們期望能創造出一個有感的門市環境，實踐服務好、專業佳的品牌價值主張。」

中嘉寬頻新型態「智慧體驗門市」以居家氛圍感營造整體空間，並採用加長型櫃台設計，讓顧客進入門市後能有更親切的感受。並在三大面向全面升級：(1)數位化展售空間、(2)共享智慧工作吧、(3)智慧居家生活體驗區，將體驗區空間再放大、相較過去門市再增加30％，並比照家中客廳空間、打造沉浸式體驗區，包含Home＋ tv 4K高畫質智慧電視機上盒、智慧遙控器、連網大電視、OTT隨選影音服務、生活應用服務…等必備裝置與服務，透過「Home＋智慧家APP」就可串聯所有居家智慧生活場景