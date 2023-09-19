每逢九月十月都是全球股巿投資巿場最為混沌不明的時候，常令投資人感到很困惑，不知道怎麼下手。品觀點YT頻道《聰明理財大小世》主持人黃世聰，教你在混沌中，挑選IC設計股的賺錢標的，讓你混亂中依舊賺錢！

黃世聰指出，從現在開始到9月10月止，這個階段，無論台股或美股，都是比較混沌不明的狀況。一旦到了10月過後，就會比較開朗的時段，所以現階段大家要忍受一下股巿震盪的過程，可以空手保護資金，等待機會來時再投入。

不過，就算是混沌不明的時期，也有值得投資標的，黃世聰說，像是IC設計公司，都是值得大家持續留意與追蹤。第一大家要知道，在IC設計產業或是晶圓代工有所謂的先進跟成熟製程。

而全世界大部分的產品都是用到成熟製程，其中又以10奈米或是10-12奈米，佔比都沒有超過50%；反而是20-24的180奈米以上，佔比都非常高。所以，目前為止，成熟製程反而是全世界要擴產的一個重點。

黃世聰提醒，先進製程全世界只剩三家廠商，台積電三星還有包括Intel三家能夠擴產，所以，這三家一定非常具有投資價值。反過來成熟製程部分，則是全世界都在爭奪，同時中國大陸也擴廠的非常快，也讓中國的比重不停增加。當世界各地產能變大時，價格就會下跌，也讓這個行業變的艱難許多。

而當成熟製程價格不好時，整個IＣ設計產業者的獲利就會往上揚的空間，所以現階段大家看到，整體景氣沒有那麼好，電子產品更處理青黃不接的狀況，例如蘋果發表新手機，明明知道功能不強，大家還是去買，因為有其可用性。

黃世聰說，在這個階段要特別留意，IC設計業者裡面領先走出谷底，二種狀況，一是毛利往上揚升，二是獲利營收都在往上揚升，未來的股價會比較有空間。

究竟有那幾檔IＣ設計的股票可以關注呢？黃世聰在節目中有一一的分析個股的情況，非常的簡單清楚，一聽就懂。

《出頭天啦！IC設計族群飛高高？｜黃世聰-聰明理財大小世｜品觀點》

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