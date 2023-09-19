裕日車全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，秉持「技術日產」造車理念，搭載三大新科技「VC-TURBO可變壓縮比引擎」、「輕油電動力系統」及「ProPILOT 智行安全系統」；兩大新亮點「全方位安全守護」與「極智座艙的頂級享受」，樹立新世代休旅典範，開啟國產休旅新紀元。裕日車強調，產能有限，提早下訂，提早交車。

X-TRAIL輕油電正式售價相較預售價優惠1至2萬元，「經典版」正式售價104.9萬元起、「領航版」正式售價115.9萬元起、「旗艦版」正式售價122.9萬元起，「經典版」舊換新價格便不到百萬元；「旗艦版」同時提供1.5萬元加價升級雙色外裝，包含黑頂原力灰及黑頂極幻白2種雙色車色，打造懸浮式車頂。裕日車NISSAN X-TRAIL自即日起至10月31日再加碼提供「早鳥5大好禮」，最高總價值達9萬元。