天下雜誌「2023年縣市首長施政滿意度調查」，澎湖競爭力躍升第4。（天下雜誌提供／許逸民澎湖傳真）

天下雜誌今（19）日公布「2023年縣市首長施政滿意度調查」結果，澎湖在城市總體競爭力的民調成績，在非六都組中從去年的第12名，躍升至第4名，讓縣長陳光復感到欣慰，強調未來將持續努力，盼帶領澎湖起飛。

天下雜誌於2023年7月10日至8月26日，以居住在台閩地區、年滿20歲以上居民為調查對象，結合民意調查和專家評比的縣市長施政滿意度，其中民意調查佔90％、專家評比結果佔10％，並同時進行永續幸福城市大調查，針對經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛健康、多元共融七大面向衡量各縣市評比表現。

澎湖在非六都中，從前年第9，去年落到12名，今年上升到第4。且在經濟、環境、社福、多元共融面向均有擠進前5名，其中在環境及多元共榮面向更名列第3，以往墊底的經濟及文教面向亦躍進至前段班，展現最大進步幅度。因此，雖然在三離島縣市比較中，算是敬陪末座，不過也算有長足進步，因此縣長陳光復感謝鄉親對他以及縣府團隊的肯定，會繼續帶領縣府團隊馬不停蹄為縣政努力。

陳光復表示，城市競爭力是帶領城市起飛的重要指標，會策馬加鞭落實各項政策推動，透過幼兒尿布奶粉費及長者假牙補助、興建社會住宅等全齡照護社會福利政策，吸引青年返鄉，帶動各項產業轉型，提升澎湖城市競爭力，期許未來持續推出創新社福服務，完善整體醫療環境，打造澎湖成為最有感的幸福城市。

陳光復強調，了解居民需求，釐清施政方向是他的施政理念，感謝鄉親看見縣府團隊的努力，並肯定縣府團隊在這段時間積極有效率的表現。