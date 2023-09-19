中華電信將於本週五開賣iPhone 15 系列新機，今宣布領先同業銷售「iPhone for Life」新機方案，前12個月每月手機費用最低929元起，搭配精采5G指定資費(租期12個月)及AppleCare Services行動裝置保險服務，最低只要月繳2216元就能將最新的iPhone 15 系列新機帶回家，約滿到期後完成舊機回收，即可再用「iPhone for Life」購入下一代新iPhone，滿足果粉年年都可體驗最新款iPhone的需求。

中華電信為國內首家銷售iPhone 及AppleCare Services行動裝置保險的電信業者，同時銷售iPad、Apple Watch、AirPods、HomePod mini 並提供 App Store 帳單代付等服務，今再次領先開賣「iPhone for Life」新機方案，滿足果粉的全方位需求。中華電信將持續以備受國際權威測速機構OPENSIGNAL認證NO.1的「5G涵蓋」、「整體行動涵蓋」、「5G下載、上傳網速」、「整體下載、上傳網速」，搭配最完整的Apple產品線，成為果粉最佳首選。

為使果粉每年可輕鬆入手iPhone 新機，中華電信「iPhone for Life」新機方案與「Pi拍錢包X 慢點付」合作，消費者無須信用卡就能享受分期月繳服務註3；合約到期後，客戶至全台中華電信、神腦門市臨櫃繳回手機或買斷舊機，完成後皆可再續訂新方案註4。中華電信貼心提供民眾便利及彈性的舊機回收選擇，並鼓勵消費者申辦eSIM服務，減少製作實體SIM卡塑料，用戶首次申請eSIM或首次更換eSIM，每門號可享300元設定費減免，以實質優惠號召大家一起愛地球，攜手顧永續！