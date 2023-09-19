女單排名第8、1座世錦賽單打冠軍在手的泰國一姐伊瑟儂（Ratchanok Intanon），日前在香港公開賽16強因故退賽，19日便傳出伊瑟儂因為腳踝韌帶撕裂，本賽季無法再出賽。

本屆香港公開賽場地飽受批評，地墊因為止滑效果不佳，選手紛紛摔倒的畫面屢見不鮮，伊瑟儂也成為受害者之一。泰國當地媒體表示，伊瑟儂不需要接受手術治療，但需要6至8周來恢復，最快在2024年才能重返賽場。另一位泰國好手李美妙（Pornpawee Chochuwong）同樣因扭傷腳踝退賽。

包含香港賽退賽，伊瑟儂本季8次無法打進BWF巡迴賽8強，不過最近狀況好轉，在印尼1000、加拿大500和美國300賽，連3戰至少打進4強。今年最佳成績是加拿大超級500賽的亞軍，當時女單決賽以19比21、16比24，直落2敗給日本山口茜。

過去伊瑟儂曾被譽為羽壇天才少女，和戴資穎幾乎同時期出道，2人生涯在巡迴賽35度過招，戴資穎帶回20勝。伊瑟儂最風光的時刻在2013年世錦賽，當時她以女單第4種子身分參賽，先在8強淘汰馬琳（Carolina Marin），接著同樣以直落2擊退辛度（PV Sindhu），決賽面對當時女單世界第一、奧運金牌得主李雪芮，歷經3局戰勝對手，成為首位獲得世界頭銜的泰國羽球選手，也是有史以來最年輕的世錦賽女單冠軍。