台積電赴美設廠面臨嚴重文化差異，導致第一期工程量產時間必須延後一年，甚至出現美國工人屢次投書媒體的慘況，對此，亞利桑那州新任州長Katie Hobbs訪台時受訪表示，會持續協助工會和台積電談判，解決雙方關心的問題。

早在台積電赴美設廠前，歐美與亞洲的工作文化差異就已成為關注焦點，之後台積電董事長劉德音在6月股東會上宣布美國廠量產時間延後一年，並點出原因是當地能熟練安裝設備的專業人員不足，因此需要從台灣調派人力過去，培訓當地員工，此言遭當地工會強烈批評。

台積電美國廠的衝突成為國內外媒體熱議的話題，即使台積電多次出面澄清，台灣員工赴美只是暫時調派支援，不影響當地工人的配置與招聘工作，依然無法阻擋美國工人的炮火，多次投書媒體。

即使如此，劉德音月初出席活動時信心喊話，「大家不用大驚小怪，雖然遭遇一些困難，但在過去五個月進步非常快，也受到當地政府、居民等強力支持，大家拭目以待，我們確定會把這個案子做得很成功。」

亞利桑那州新任州長Katie Hobbs本周率團訪台時也正面回應此話題，她強調，持續確保台積電在先進製程和建廠過程中，獲得所需的技術性人力，現在每天約有1萬2000名建築工人協助台積電蓋廠，大部分為當地優秀的工人，另外也將持續協助工會和台積電談判、解決雙方關心的問題。