國民黨台北市議員應曉薇19日發出新聞稿痛批農業部長陳吉仲，「50天的陳吉仲部長日記，我寫下你日日的醜陋與無能。」應曉薇指出，為解決缺蛋危機，農業部竟爆出超思公司及過期蛋爭議，陳吉仲從缺蛋到過期蛋，把人民健康置之度外，呼籲農業部公佈專案採購貿易商，提供巴西供貨來源。

應曉薇指出，台灣貿易商經由巴西中盤商進口雞蛋，層層合約變成資料不公開保護傘。農業部若有心解決民眾疑慮，就該公布專案採購台灣貿易商，提供巴西中盤商供貨蛋農來源，其中最重要的是公布兩國貿易商驗貨人及完成驗貨簽名證明。她痛批，台灣恐怕沒有驗貨代表，這已經不是1箱雞蛋的問題，而是「政府以專案代替2300多萬人買蛋卻草率行事，陳吉仲豈有不下台之理？」

應曉薇表示，她與巴西民間保持聯繫，而進口蛋做好品質把關是極其容易的事，質疑台灣買大批蛋驗貨人未善盡責任。且巴西華僑主動提供資訊指出，巴西蛋農很多，且台巴之間無外交關係，買蛋純屬民間貿易，而此次專案進口雞蛋出現問題，不只貿易商能釐清蛋的來源，蛋的出口相關資料也能透過貿易商取得，而巴西外交部、經濟文化辦事處也都能側面了覺，不該繼續隱匿爛蛋出口的資料。

應曉薇認為，農業部規畫、委託及執行蛋品進口，卻草率行事當然無完整資料。台北市長蔣萬安面對雞蛋風暴表示，地方政府要自立自強，跨縣市食安聯防、市府跨局處合作，應曉薇也肯定市府替市民把關食安問題、公開透明的態度，呼籲台北市批發、零售市場共同協助，嚴格監督不讓過期蛋流入市場。

對於專案進口是否涉及圖利，應曉薇則建議檢調主動偵辦，透過匯款銀行、匯款證明及最終成交價格等，就能查明真相。她也痛批，陳吉仲就任50天農業部長，面對雞蛋進口流程及過期蛋的問題，且農業部動保司至今仍未見積極修法，陳吉仲難辭其咎。