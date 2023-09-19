南韓性感女神同時也是亞洲百大DJ SODA在8月參加大阪音樂祭時，遭到多名觀眾襲胸，有2名男子到警局投案，並拍影片道歉，事件引發喧然大波，而DJ SODA近日則再訪日本，她大吃拉麵、麻婆豆腐、火鍋等美食，沒想到卻收到「滾回韓國」等惡評，也讓她感嘆：「每次看到叫我滾回韓國的訊息都很難過。」

DJ SODA自15日起就在網上分享到日本旅遊照，大吃拉麵、麻婆豆腐、火鍋、零食和甜點，不吝嗇展現好身材的她，辣穿低胸背心、短裙大吃吸拉麵，好身材相當吸睛，DJ SODA還不忘大讚食物很好吃，同時，DJ SODA也曬出購物戰利品，看得出她這趟日本行玩得相當盡興。

但留言中卻出現部分酸民，留言狠酸「滾回韓國」、「不要來日本」、「看到就討厭」，甚至連穿搭都批評，DJ SODA也在今（19日）凌晨發文吐心聲：「每次看到叫我滾回韓國的訊息都很難過。」看起來相當失落。

不過她中午則再發文，提到雖然在網上有很多批評和誹謗，同時也感受到支持她的力量，「很驚喜也很高興，我這趟來日本在路上遇到的人都是支持我、喜歡我的。所以我決定不再相信網路。」接著曬出吃抹茶甜點照，看來已整理好心情繼續旅遊。

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