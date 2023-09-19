又抓到1家進口蛋標台灣！北巿學生吃到「混蛋」 衛生局：流入20間 @ChinaTimes ​

新北市衛生局查獲「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠，6至8月曾將進口蛋混入國產蛋，但原產地僅標台灣，並將該批液蛋賣給團膳業者；台北市衛生局副局長兼食安官李碧慧透露，該批混蛋製成的餐點，最後被送往20間補習班，約有900名學童已經吃下肚了。

李碧慧今（19）日表示，專門提供桶餐給暑期補習班的某團膳業者，曾在8月時向福商勝蛋品有限公司進了40公斤的液蛋，當天全數使用完畢，出餐給20間補習班，據統計有約900名學童吃到問題餐點。

李碧慧說明，「福商勝」混蛋卻僅標示本土的作法，已涉及標示不實，團膳業者同樣屬於受害方，將針對蛋品工廠進行調查並開罰，目前已交由新北市衛生局作後續調查處辦，並會持續針對蛋品使用量較高的業者進行專案稽查。

教育局副局長陳素慧則表示，混蛋事件發生後，雖然知道業者們都是有照該公司提供標示認證才購買，並非違規，但仍會加強提醒學校、補習班及團膳業者，購買食品時要定期去追朔食材源頭，應要為自己買的產品負責，才能保障消費者權益。

新北市衛生局18日查獲位於新莊的「福商勝蛋品有限公司」液蛋加工廠，曾向中央畜產會購入3批進口蛋品，產地分別來自土耳其、巴西及美國，在6月至8月間與國產蛋混合加工成20974公斤的液蛋，但產地卻僅標示台灣，並出貨給北部縣市的食品業者。