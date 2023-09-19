Celebrating El Culichi.



It's Julio Urías Bobblehead Night presented by Bank of America! pic.twitter.com/3tQ3EK8UzM — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 4, 2023

洛杉磯道奇2020年世界大賽摘冠的功臣烏瑞亞斯（Julio Urias）在合約年因為家暴案被捕，以非常難堪的方式告別球隊，道奇上周清空他的置物櫃，抹去球場裡的人物壁畫，包括那些把他和隊友畫在一起的壁畫也被移除。烏瑞亞斯離去之後就與球隊失聯，比較親近的隊友也不知他的行蹤。

道奇外野手「基凱」賀南德茲（Kike Hernandez）對媒體說：「我們一概不知，我們所知的只跟大家一樣多，而且我是知無不言的。球團沒有跟我們說，那是因為球團也不知道，球團也還在等消息。這件事對他、對我們、對受害人都是很不幸的，我們希望能把事情弄得更清楚。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我明白大家都和墨西哥球迷一樣失望（烏瑞亞斯是墨西哥人），但我沒有足夠的資訊，我沒有看到任何影片，這件事讓我極度震驚與失望。」

家暴屬於大聯盟的天條之一，即使沒被判刑、或是官司被撤銷，球員同樣會遭受禁賽處分。烏瑞亞斯先前被罰過20場，如果他這次沒被踢出大聯盟，也會遭到長時間的禁賽，甚至影響他的美職生涯。大聯盟球隊偶爾能夠容忍「有才無德」的選手，例如韓國內野手姜正浩當年也是素行不端，身陷多次酒駕案與性侵疑雲，海盜隊仍給他機會改過自新，只是他沒有好好珍惜。

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