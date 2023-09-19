桃園市長張善政19日表示，桃園率先查獲液蛋、散裝蛋涉嫌「洗產地」，逼得農業部不能再一手遮天。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政19日主持市政會議談到近日雞蛋風波，自信表示，桃園是全台第一個跟農業部要進口蛋流向的縣市政府，也率先查獲業者把進口蛋打成「混蛋」還未標示產地，證明中央不給、地方政府用心也能查到問題所在，逼得農業部不能再一手遮天，願意出面說明並交出物流資訊，感謝局處團隊鍥而不捨地努力，期勉繼續為桃園市民把關好食安。

「中央不幫忙我們要自立自強！」張善政說，面對進口雞蛋爭議，最關鍵重點在於農業部願意提供物流資訊，讓地方政府知道雞蛋流向進而追查，桃園9月12日就率全國之先去電農業部索取流向卻遭拒，2天後台中也要不到，但要不到不能就撒手不管，必須自己想辦法維護桃園食安。

張善政說，桃園消保官跟衛生局連日稽查，從消費者末端到供應鏈一家家去查，上周末查到仲毅農產廠商，把巴西、土耳其、泰國的進口蛋，打混成液蛋，還把產地標示成台灣，散裝蛋也沒標示產地，造成非常大的食安風險，桃園率先揭露進口蛋疑似「洗產地」事件，證明就算中央不給資訊，地方政府用心也能查到問題在哪，桃園市府貢獻力量，逼得農業部願意出面跟國民講清楚，讓農業部不再一手遮天。

張善政樂見桃園揭露後，農業部願意出面跟國民講清楚並釋出流向，畢竟這是攸關全國食安問題。他感謝衛生局等局處連日辛苦抓查，笑說雖然新聞照片都只拍到衛生局長劉宜廉的背影，「但我認得他的腦袋！」感謝他親自率隊，法務局也努力收集證據，在跨局處團隊鍥而不捨努力下，把關桃園食安案件。

張善政也感嘆，理論上食安問題應該中央地方通力合作，很遺憾中央不配合、農業部至今仍是鐵板一塊，地方仍要自己努力設法把桃園食安顧好，做好把關。