日本沖繩縣知事玉城鄧尼今天在聯合國人權理事會（UNHRC）演說時批評，日本政府不顧沖繩縣民反對意見，強行在沖繩縣名護市邊野古地區填海造陸興設美軍新基地。

日本共同社報導，玉城日本時間9月19日凌晨在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部所召開的人權理事會上演說，表達反對將沖繩縣美軍普天間機場遷移到名護市邊野古地區的訴求。

他談到沖繩實際狀況時說，過重的基地負擔「已威脅到和平」，呼籲全球關注沖繩現狀。

沖繩時報報導，這是繼2015年沖繩縣前知事翁長雄志以來，再度有沖繩縣知事在聯合國人權理事會上發表演說。玉城在演說談到邊野古美軍新基地時說，從翁長雄志在人權理事會演說以來，沖繩對興建新基地的反對意見就很強烈。

他說，日本政府強行在寶貴的海域進行填海造陸興建基地，推動與沖繩縣民意相違的政策。

玉城說，希望全球都能關注沖繩現狀，這個現狀就是集中在沖繩的美軍基地威脅和平，及妨礙平等參與決策制訂。

日本放送協會（NHK）報導，玉城在人權理事會上用英語進行短暫演說，內容除了上述提到的呼籲全球關注沖繩外，也表達對軍事力量增強升高日本周邊地區緊張的憂慮，這種情況與期盼和平的沖繩縣民想法相違，希望各相關政府能強化外交努力。

日本政府回應玉城演說表示，美軍派駐沖繩是基於地緣政治考量及日本安全保障上的必要性，並非基於差別對待的意圖；另一方面，由於美軍專用設施集中在沖繩，對沖繩帶來重大影響，減輕沖繩基地負擔是日本政府重責大任。

日本政府表示，誠摯接受沖繩縣民投票結果，持續朝早日實現減輕沖繩基地負擔全力以赴，「我們確信，確實推動將美軍基地遷移到邊野古地區的相關工程，是及早將普天間基地完全歸還、免除對地方民眾帶來危險性的唯一解決方案」。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120919