《華爾街日報》（The Wall Street Journal，WSJ）今（19）日引述消息人士指出，大陸前外長秦剛被拔官、接受調查，是因為可能違反國家安全，中國大陸官方內部正式調查發現，秦剛在擔任大陸駐美大使時發生婚外情，而且持續整個任期。

秦剛7月被免去中國大陸外長一職。

57歲的秦剛今年夏天神隱一個月後，7月被免除外交部長一職，他神隱期間，大陸外交部一度稱他有健康問題。

不過消息人士指出，大陸高階官員8月聽取共產黨內部對秦剛的調查報告，秦剛正式去職的理由是「生活方式問題」，消息人士說，這是共產黨內部對於「不當性行為」的常見委婉說法。

2名消息人士說，調查也發現，秦剛的婚外情導致一名孩子在美國出生。

Senior Chinese officials have been told that an investigation found ex-Foreign Minister Qin Gang to have engaged in an extramarital affair https://t.co/KK3wG0LqZW — The Wall Street Journal (@WSJ) September 19, 2023

官員接受簡報時並未被告知秦剛婚外情對象及孩子的姓名，《華爾街日報》指出，無法核實這兩人的身分。

消息人士說，目前秦剛仍持續配合調查，現在調查重點側重他的婚外情、或其他行為會否損害中國國家安全。

在大陸的體系中，不當性行為經常被用來抹黑那些對黨高層不忠的失勢官員，知情人士透露，在秦剛的案子中，黨內調查揭發他的婚外情導致他下台，部分原因在於，秦剛在美國出生的孩子，有可能損及他在與美國打交道時他代表中國利益的能力。

報導指出，大陸國家主席習近平近年來收緊高階官員在海外的重大財務或其他關係，例如在海外擁有大量房產等，目的是當美國或西方國家對中國祭出制裁時，能盡可能地降低北京面臨的地緣政治風險，尤其人們愈來愈擔心，官員在海外有大量關係時，可能會成為北京的負擔。

報導指出，秦剛下台，正值中國與美國及其盟友競爭日益緊張之際，大陸高層尋求消除任何安全漏洞。知情人士說，對高層的審查，主要集中在與外國人打交道的官員，以及負責確保軍隊作戰能力的高官。大陸國防部長李尚福至今神隱超過2周，《華爾街日報》報導，他被帶走接受調查，路透社指出，他因「採購貪瀆」被調查。

除此之外，報導指出，7月解放軍火箭軍司令及政委雙雙被解職，但官方未公布原因。共產黨內部人士透露，隨著審查加深，部分經濟官員逐漸發現，比起從前，他們必須要報告更多與外國來往的細節，這些人傳統上被給予更多空間和西方、外國企業打交道。

秦剛於2021年7月起擔任中國駐美國大使，2022年12月底接任大陸外長一職。

目前大陸國務院仍將秦剛列為5名國務委員之一。針對報導，大陸外交部及國務院新聞辦公室並未回應。