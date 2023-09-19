SEVENTEEN 成員DK成為Bally品牌大使。（摘自DK IG/林欣儀米蘭傳真）

近期人氣火紅的韓男團SEVENTEEN 又傳出好消息拉！在米蘭時裝週前，義大利時尚品牌Bally宣布SEVENTEEN成員DK，成為品牌代言人，但其實這一切都有跡可循，上季他便曾現身米蘭時裝週出席Bally 2023秋冬系列大秀。而他也成為團員Vernon之後成為精品代言人的團員。

SEVENTEEN成員DK上一季便曾出席品牌2023秋冬系列大秀。（摘自DK IG/林欣儀米蘭傳真）

SEVENTEEN成員DK（道兼）在隊內他擔任主唱的角色，另外還與團員勝寬、Hoshi共組小分隊敷碩順，並擔任夫碩順的隊長一職。身高180的他有著健壯的身材，是粉絲之間以「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的代表人物，觀察他的IG可以發現其私服以乾淨、清爽的「男友系穿搭」為主，在韓國論壇上也是不少韓網友希望的「男友穿搭範本」，但在舞台上他也不乏有些能夠展現身材的性感穿搭，時尚風格百搭、可塑性很高，再加上龐大的粉絲支持，這或許就是DK被Bally選中成為品牌大使的原因之一。