進口蛋食安爭議近日持續延燒，為了查清巴西進口蛋流向，台北市政府日前也發文給農業部，要求公布進口蛋品於北市的流向，雖然終於取得農業部資料，不過國民黨台北市議員柳采葳質疑，這份資料最大的問題在於沒有明確載明巴西蛋到底用了多少比例，只有列出國別，那這樣沒有人知道巴西蛋是否使用90％還是99％，「佔比問題沒有載明，難道是農業部刻意要隱瞞什麼事情？」

根據農業部提供給台北市政府的資料顯示，台北市一共有3間加工、代工業者有購買到進口蛋，其中最大宗的為義美食品，購買了150.3萬顆，勝大食品也購買了112.3萬顆，宇貹農產則購買18.1萬顆。而其中義美與勝大都有購買到來自巴西的進口蛋。

柳采葳質疑，這份資料最大的問題在於沒有明確載明巴西蛋到底用了多少比例，只有列出國別，那這樣沒有人知道巴西蛋是否使用90％還是99％，「佔比問題沒有載明，難道是農業部刻意要隱瞞什麼事情？」

柳采葳直言，農業部也沒有提供其他縣市業者資料，難道其他縣市使用了問題蛋製成食品不會賣到台北市嗎？如此北市又要如何追查用問題蛋所製成的食品。

柳采葳說，這份資料公佈出來，恐怕也讓許多人中秋節過得很不安心，因為食品大廠「義美」也在裡面，義美有許多食品都必須使用到雞蛋，因此呼籲農業部應該提供更近一步的資料給台北市政府，「否則是整個使用到雞蛋的產業都跟你一起陪葬，也讓人民的中秋節蒙上一層灰，變成『走味的中秋』。」