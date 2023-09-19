為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理112學年度第1學期失業勞工子女就學補助，自112年9月12日起受理申請，至112年10月13日截止。失業勞工可選擇郵寄或以線上方式提出申請。

勞動部表示，非自願離職失業勞工，至申請截止日（112年10月13日）為止，失業期間達1個月以上，並經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者，即符合申請資格。如果在10月13日前已就業，但在前一年內，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且這一年內就業期間未超過3個月者，仍可提出申請。

不過，這項補助有排富條款，以財政部財政資訊中心資料為準，申請人及其配偶111年度綜合所得總額在新台幣148萬元以下，才可申請。而申請人的子女，須就讀國內高中職或大專校院、具正式學籍之學生。

補助金額標準如下：

1.公立高中職學生（含五專前3年）每名4,000元。

2.私立高中職學生（含五專前3年）每名6,000元。

3.公立大專校院學生（含五專後2年）每名13,600元。

4.私立大專校院學生（含五專後2年）每名24,000元。

5.申請人符合獨力負擔家計或其子女就讀大專校院有2人以上，且均符合本要點之補助規定者，依上述補助金額加給20%（同時符合者，以加給20%為限）。

以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬4000元外，每人另加給2成4800元的補助，一人為2萬8800元，2名子女合計為5萬7600元。

勞動部提醒，若依教育部「高級中等學校免學費方案」規定已免學費者，即學費繳款單學費顯示為零元、或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。

至於研究生、公費生、各類在職班、學分班、假日班、空中大學、空中進修學院、學士後各學系學生及大專校院延畢學生等，不在補助範圍。