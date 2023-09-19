台灣感染症醫學會邀請演員王宇婕擔任新冠肺炎衛教大使。（林雅惠攝）

隨著中秋過後天氣轉涼，呼吸道病毒伺機而起，新冠病毒威脅尚未平息，根據疾管署資料顯示，新冠死亡案例仍以高齡長者和慢性病患為主，台灣感染症醫學會為讓民眾更了解正確防疫知識，聯手北中南醫院舉辦新冠肺炎衛教巡迴醫院展，最終場於即日起至9月22日在高雄醫學大學附設中和紀念醫院展出，歡迎民眾把握機會前往互動觀展。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長羅傳堯表示，呼吸道疾病部分症狀相似，民眾若出現疑似新冠肺炎症狀，應先快篩確認是否感染新冠。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，秋冬為肺炎鏈球菌感染旺季，根據國外研究顯示，若同時感染上新冠肺炎，致死率恐將提升7倍，提醒民眾秋冬預防新冠肺炎和其他呼吸道病毒，更應維持衛生防疫習慣，也可與醫師討論是否接種疫苗。

根據疾管署資料顯示，新冠肺炎併發症患者仍有約8成以上為長者或慢性病患。然而，不只這兩類族群，其他疾病患者確診後也有較高機率併發重症、甚至死亡。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科主任林俊祐分享近期曾收治過一名56歲中年精神疾病患者，確診時因為只有頭痛、發燒，就自行吃止痛藥緩解，不料一週後病情就迅速惡化，全身無力、難以呼吸，甚至需要靠機器供應氧氣長達一個月。

林俊祐提醒，新冠重症高風險族群不只慢性病患，有高風險因子的民眾確診後即使只有輕症也應立即就醫，由醫師判斷是否需使用抗病毒藥物對象，以把握黃金5日治療期接受口服抗病毒藥物治療。

羅傳堯表示，高醫自新冠疫情爆發以來創下許多紀錄，不只共收治超過4000名患者，疫苗施打也創下單日超過7000人接種紀錄，高醫身為醫學中心及教學醫院，此次與台灣感染症醫學會合作舉辦新冠衛教展，希望能履行教育使命，帶領南部民眾認識正確防疫資訊，擁抱疫後新未來。

台灣感染症醫學會邀請演員王宇婕擔任新冠肺炎衛教大使，她說，一年多來參與各項展覽和記者會，讓自己更加了解防疫習慣重要性，中秋節將到，她提醒民眾回家團聚時，不要忘記維持衛生習慣，不只保護自己和家人，更是表達對家人的關愛。