為向民眾宣導食魚教育，並提供老人共餐服務，基隆區漁會19日舉辦暖心供餐與食魚教育成果分享會，農業部次長陳添壽也到場參與。談到近來的巴西蛋問題，陳添壽認為政策是對的，其他是執行面細節問題。

陳添壽19日在基隆區漁會與長者共餐，談到近來巴西進口蛋相關爭議時指出，能夠進入國內銷售的一定是合格的蛋品，若有不合格的，政府會把關。當初是因為國內缺蛋，才會轉向國外採購，他認為讓消費者買得到蛋的政策是對的，其他是執行面的細節問題。

至於近來巴西蛋相關政策被外界攻擊，陳添壽說，外界硬要攻擊這項政策，那有什麼辦法？

基隆區漁會19日舉辦暖心供餐與食魚教育成果分享會，漁會與基隆七堵區堵南國小師生共同參與，共同聆賞漁會的食魚教育所自製影片，瞭解八斗子漁港漁船出海捕撈鎖管作業方式與情形，並透過國立臺灣海洋大學教授講解，讓學童瞭解鎖管如何從產地到餐桌以及漁民海上作業的辛勞。

陳添壽表示，今年推動漁鄉暖心供餐已超過1.6萬人次，其中基隆區漁會與當地里長、社福團體等10單位合作，擴大對當地年長者及社會弱勢族群的關懷與照顧，同時規劃空間供長者共餐話家常，展現漁會對漁村長者的照顧；另該會也利用既有空間及資源，攜手當地學童推動食魚教育。

漁業署表示，共餐活動不僅強化了社區的凝聚力，也促進了不同世代的交流，讓漁業署藉由漁會與當地村里的合作，照顧需要照顧的人，期達聯合國永續發展消除貧窮、零飢餓、良好健康與社會福利等之目標，透過地方與中央政府的合作量能，轉化成為漁業署推動產業永續發展的積極動力。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，從今年3月起，漁會推出食農便當，協助偏遠地區獨居或行動不便的長者，從3月一開始每天的180個便當，到現在每天要送出260個到280個便當。希望能夠更好的照顧到偏遠地區需要幫助的獨居及行動不便長者，讓他們能夠吃得健康、安心，心情更好、身體更好。