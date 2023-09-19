教育部從明年2月起要補助私大學生每年3.5萬元學雜費，但民眾黨總統參選人柯文哲日前批評這項政策是大撒幣，也無法解決私校倒閉問題。教育部長潘文忠今天回應指出，補助私校學生學雜費，有助於教育平權，也可解決學生畢業後償還學貸的問題。

潘文忠表示，台灣公私立大學學生每年的學雜費差距是5萬元，教育部因此決定補助私大學生每年3.5萬元；至於弱勢學生，不管公私立，教育部都會加碼補助1.5萬元到2萬元。這項政策是在經濟面給予學生實質幫助。

潘文忠說，台灣目前教育普及，學生進入高教的比例高，但因為學費問題，造成他們的負擔，教育部推出補助私校學生學雜費政策，減少他們的學雜費負擔，預期將會減緩學貸人數和金額，對教育平權來說是有必要的。

對於柯文哲將補助私校生學雜費和私校退場問題掛勾，潘文忠認為這是兩回事，少子化與學費補助議題應分開看，「用甲去處理A問題並不適當」。

潘文忠說，少子化衝擊高教，是過去幾年擴大高教規模所致，現在的生源已無法支應。在學生減少的情況下，教育部努力協助各大學招國際生，並設法讓他們畢業後留下來工作，新南向國家學生對到台灣留學是有興趣的，以新南向產學專班為例，75％畢業後想留台灣工作。

潘文忠表示，教育部跟各大學目前組成招生聯盟，並與企業合作，在海外設立招生基地，要招更多國際生。在疫情期間，台灣的國際能見度提高，現在國際生人數成長，以111學年為例，來自境外的大一新生人數達1.9萬人，跟過去比是大幅成長。

潘文忠進一步指出，教育部目前推動的大專校院學生雙語化學習計畫，就是跟國際招生相輔相成，用比較穩健適當的方法營造大學雙語環境，以招收更多國際生。