新北市教育局今至板橋國中舉辦「友善校園逗陣行、全民打詐一定贏」宣導活動。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（19）日至板橋國中舉辦「友善校園逗陣行、全民打詐一定贏」友善校園周宣導活動，邀請警察局、社會局、衛生局、原民局、勞工局等單位共同宣誓合作「校園打詐」決心，並邀請蘋果劇團以活潑詼諧的「網紅別騙我」舞台劇，呈現學生遇到詐騙、校園霸凌及涉毒事件時的因應方式，提升師生正確知能，營造友善安全校園。

教育局長張明文表示，詐騙集團利用學生涉世未深及好奇心驅使的弱點，加上社會經驗不足，常因此淪為詐欺共犯，為降低少年犯罪率與提高少年自我保護意識，反詐騙預防及教育宣導刻不容緩。

此外，市府各單位將與各學校透過多元管道進行反詐騙宣導，包括警政單位將入校入班實施法治教育、教育局製作反詐騙主題宣導圖卡、建置數位素養遊戲平台、教師數位增能培訓、融入資訊教育素養課程等，另持續督請學校如知悉學生發生詐騙事件，依規定進行校安通報，並將高風險學生錄案輔導管制，減少類似案件再發生。

板橋國中洪敏倩同學分享，透過宣導活動，讓自己更加了解反詐騙的重要性，往後只要周遭的人收到陌生電話或訊息，會提醒他們要立刻撥打反詐騙165專線查證，避免親朋好友掉入詐騙集團設下的圈套與陷阱而造成錢財損失。

教育局強調，友善校園周擴大宣導活動，除展現跨局處打詐決心，「識詐」教育宣導更是當前重要政策，期盼學生將反詐騙知識內化成自己的常識，倘遭遇詐騙應謹記「冷靜（Calm down）」、「查證（Check it out）」及「撥165（Call 165）」防詐騙3C原則，並可透過相關管道（反詐騙165、反霸凌1953、反毒0800-770885）尋求協助，以防止詐騙進入校園，達成「健康友善校園」目標。

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