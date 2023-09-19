今年是民進黨創黨37周年，民進黨將於本周末、9月24日下午3點至晚上6點，於北平東路舉辦黨慶「聽台灣」戶外音樂會，蔡英文總統、副總統兼黨主席賴清德將同台造勢，9月27日則會重返創黨地點圓山大飯店舉辦聯誼餐會，民進黨發言人林楚茵、張志豪今率青年部國務青大跳熱舞，公布挺台灣應援曲和周邊小物。

張志豪表示，民進黨今年黨慶主題是「挺台灣Stand up!」，象徵大家挺台灣「站出來！作伙講!大聲說」，活動結合戶外音樂會、市集、論壇等活動，與現場民眾互動遊戲。他說，台灣是我們共同的家，不分族群、性別，創黨這天將邀請所有「挺台灣」的朋友，一同回憶37年來所有競選回憶。

根據民進黨規畫，當日蔡英文、賴清德將於戶外音樂會合體，「民主大聯盟」的立委參選人也會受邀出席，讓蔡賴以「雙母雞」模式拉抬選情。

張志豪也公開當天活動的整體規劃，「聽台灣戶外音樂會」，邀集2024挺台灣競選專輯歌手，許大俠、魏買加演唱「挺台灣應援曲」，以及「路 2024 勝選版」將由林宗興與黃珮舒領唱。同時也邀請島路行動音樂計畫歌手（柯大堡、PiA 吳蓓雅、魏買加＋JY＋洛克等），演唱各類型歌曲，透過不同語言、不同風格的音樂，為這座島嶼的未來，繼續勇敢前行。

另外，挺在地民主市集，邀請在地文創團體、地方執政縣市前來參與民主市集擺攤，挺地方創生、挺民主永續、挺綠色執政；也為小朋友設計「街頭遊戲」，讓大家逛市集挺台灣小物同時，也能讓孩子一起參與這民主發展重要時刻。

張志豪也公布《挺台灣應援曲》MV，他說，賴清德是資深棒球迷，因此MV充滿濃濃棒球味，不只融合球場應援節奏、擊鼓聲，設計朗朗上口的應援口號，更特地邀請擁有應援啦啦隊經驗的團隊協助編舞，並召集舞蹈教學老師、百工百業民眾、民進黨國務青等，參與舞蹈教學MV拍攝，盼民眾未來能搭配舞蹈，一起熱血應援挺台灣。

林楚茵表示，民進黨最重要的精神就是溝通，透過對話和台灣社會共同成長，其中公民團體扮演最重要角色，因此現場也邀請眾多公民團體一起參與來挺台灣，另外當日預計60攤的市集活動，包括在地小農、地方創生、本土小吃等主題攤位共襄盛舉，期待讓所有參與民眾體驗台灣的多元與獨特，一起加入。