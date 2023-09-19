天后李玟生前控訴《中國好聲音》的音檔流出後，引發社會譁然，還有不少人留言撻伐、挖出該節目諸多黑歷史等，讓「浙江衛視」宣布停播調查。未料，該節目的製作方「燦星文化」近期動作頻頻，不僅發聲喊告造謠者，而今更向李玟經紀公司華納唱片進行提告，讓網友不忍怒批。

據陸媒《觀察者網》報導，《好聲音》節目製作方上海燦星文化傳媒公告一項開庭消息，其被告為華納唱片中國（香港）(WARNER MUSIC CHINA(HK)LIMITED)，即為李玟生前的經紀公司，案由為「其他合同糾紛」，並預計於明(2024)年4月9日開庭審理，不過並未公開該案件的具體事由。

消息曝光後，在陸網上引發討論，不少網友紛紛留言抨擊燦星文化此舉，表示：「燦星真的是，從未見過有如此厚顏之人」、「就以李玟這件事，很難想像之後會有誰，願意當節目的觀眾」、「不是，誰給他們的勇氣啊」、「我沒看錯？是誰起訴誰？」一時引發討論。

事實上，昔日在《好聲音》爆出爭議時，華納音樂(北京)曾發文聲援李玟，並在聲明中表示：「作為CoCo的經紀公司，我們與CoCo一起攜手實現夢想。公司不僅有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽；同時也有義務保護她的隱私，尊重她的選擇。我們將持續關注調查情況並全力配合。」文末更寫下「CoCo無論過去還是現在，我們一直都在」等字句，讓不少歌迷們看了難掩鼻酸。