新竹市長高虹安上任後重啟新竹市歷史遺跡「寡婦樓」都更案，但遭疑開發商「理銘開發」與高的男友李忠庭所租的「回建築」林姓房東有關係，竹市府則發布聲明駁斥。名嘴李正皓指出，寡婦樓位置好、土地方正完整，總坪數將近1萬坪，完全開發完成價值超過100億元，驚呼「寡婦樓的案子才是真正的大秘寶。」

李正皓今(19日)在臉書發文指出，寡婦樓的位置就位於清華大學、新竹馬偕醫院附近，這是一塊位置好，土地非常方正、完整的開發案，根據2014年理銘開發的公開說明中，這塊土地面積為31,021平方公尺，換算成坪數將近一萬坪。

李正皓續指，這將近一萬坪的土地的使用分區包含純住宅區「住一」、住宅區加上零售與服務業區「住二」以及「商一」，根據理銘開發的規劃，如果完全開發完成，會包含：「商一用地，地下四層，地上二十三層，共三棟」、「住二用地，地下四層，地上二十三層，共六棟」、「住一用地，地下二層，地上十四層，共三棟」、「住一用地，地下二層，地上十五層，共一棟」。

李正皓表示，以上加起來共1038戶，每戶房產以新竹市新成屋平均購買價一千萬來計算，加起來剛好103億。

李正皓指稱，「什麼叫擋人財路？林智堅擋了寡婦樓這個土地超過一萬坪、價值超過一百億的都更案，叫擋人財路 ; 什麼叫對價關係？高虹安、李忠庭用超便宜的房租住進寡婦樓開發商相關人士提供的豪宅後，就馬上重啟寡婦樓的開發案，叫對價關係。新竹真正的大秘寶終於浮現，就是寡婦樓。」

據《三立新聞》18日報導稱，高虹安男友李忠庭承租的「回建築」，房東名叫林美滿，其過去為高登國際的創辦人兼前董座，買下「回建築」後租給李忠庭；理銘開發分別有一名林姓、一名李姓獨董，2人之前擔任高登國際的前董事與前監察人。該報導質疑，林姓獨董與林美滿有親緣關係。

對於外界指控高虹安重啟寡婦樓都更案，與建商有對價關係等爭議，新竹市府今也發聲明駁斥，指出2015年就已經依法審議寡婦樓都更案，並無「在林前市長任內凍結，並於高市長任內才重新啟動」的情事，且環評小組委員會議非市長主持，府內都審會則是由祕書長主持，特定媒體所謂「對價關係」完全「子虛烏有」。