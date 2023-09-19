17日上午謝男果真在車主陪同下到所，然而在員警核對謝男身分時，發現他還有2條通緝。（圖／警方提供）

高雄警方日前凌晨2點多接獲民眾報案，指稱位於旗津區中洲二路的娃娃機店遭竊，店內的兌幣機遭人撬開後竊走裡面的現金。警方調閱數百支監視器鎖定涉案車輛，經通知車主帶同涉案男子到場說明。警方確認身份時，發現涉案的30歲謝姓男子竟是背負著2條通緝在案的通緝犯，全案依竊盜罪嫌送辦；通緝部分則另予解送歸案。

鼓山分局表示，中洲派出所5日凌晨接獲報案後，立即派員到場察看並調閱監視器影像，發現一名男子趁深夜四下無人之際進入娃娃機店內，利用鐵撬破壞兌幣機後大肆搜刮，在得手約1萬5仟元現金後離去，再步行到附近巷弄內駕駛自小客車逃逸。

警方連日調閱周邊監視器畫面進行比對，掌握涉案車輛後以車追人，聯繫張姓車主後表示，該車當天借給謝姓友人使用，車主表示將說服謝男依約到所說明。17日上午謝男果真在車主陪同下到所，然而在員警核對謝男身分時，發現他竟然在今年7月26日及8月25日分別遭橋頭地檢、高雄地檢依洗錢防制法及違反毒品防制條例通緝在案。

初步了解，目前無業的謝男早已將得手現金花用殆盡，至於已遭通緝仍願到所說明部分則表示，不願因自己所涉案件來牽累友人，所以即便身背2案通緝仍配合向警方投案。