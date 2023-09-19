台中市食安處兵分多路擴大稽查市售蛋品，以及蛋液廠。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市食安處兵分多路擴大稽查市售蛋品，以及蛋液廠。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

農業部專案進口蛋風波不斷，為追查流向，台中市政府兵分多路擴大稽查，但查到的都是國產蛋，第一線稽查人員無奈，專案進口蛋早就用掉或過期下架銷毀了。

今年初國內爆出蛋荒，農業部專案准許10個國家的蛋進口，目前為止除了巴西，還有土耳其、美國、澳洲、泰國、菲律賓、馬來西亞等7國都有蛋進到台灣，又以巴西蛋占大宗，共8814萬顆，台中市府為確保食安，已發文農業部，要求提供7國進口蛋資料跟流向。

台中市衛生局說明，台中市轄內有12家倉儲業液蛋工廠專案擴大稽查，根據中央畜產會提供資料，其中有5家曾使用專案進口巴西等7國蛋品，但因為為時已久，不是用完了就是過期銷毀了，據悉其中多家在農業部啟動專案進口蛋前早就有配合使用進口蛋。

食安處指出，在爆出進口蛋有問題後，因農業部因遲遲未給流向資料，經市長盧秀燕指示，台中市13日啟動「市售蛋品來源稽查專案」稽查，並串連台北、桃園市府密切合作，加大力度針對賣場、攤商、蛋品製造業及餐飲業等加強稽查，假日仍持續加班查，至昨天已查160家，尚未發現使用進口蛋及標示不實狀況。

由於縣市發現液蛋業者以進口蛋冒充國產蛋，台中市9月16日啟動列管12家倉儲業液蛋工廠專案擴大稽查，迄18日止已稽查5家，尚未發現使用進口蛋，後續也將稽查剩下7家業者。

由於中央畜產會18日已提供巴西等7國進口蛋品流向，根據資料顯示，列管的12家中，有5家有進巴西等7國進口蛋，也有數量，到現在尚未發現有7國進口蛋，全數都是國產蛋。稽查人員坦言，主要是專案進口蛋為期已久不是已售出就是過程下架了，所以目前查到的都是國產蛋。