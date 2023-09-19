「台版柬埔寨」案第二波起訴杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等人，因羈押期即將屆滿，士林地院19日開庭，其中洪俊杰在羈押庭説，自己與父親感情深厚，但因父親罹患癌症，希望能在有限的時間內，多陪陪家人，加上他與姑姑、小姪女感情深厚，絕對不會逃亡，願意配合法院具保以及出庭。

辯護人更指出，從卷證資料顯示，他與父親有很多的通聯紀錄，可見兩人感情很好，而且供詞與其他被告都不同，顯見無串證的可能，願以擔保以及定期報到的方式替代羈押，若仍裁定羈押，希望可以解除禁見，開庭約5分鐘，法官諭知候核辦。

法官指出，因20日尚須提訊杜承哲、薛隆廷、王昱傑，待訊問杜等3人完畢，再一併作出裁定。

另外，台版柬埔寨第一波起訴29人，現已言詞辯論終結，預計11月22日宣判，其中潘依凡因擔任棄屍工作，並無涉及私刑拘禁致死等罪，以及餵毒等事，法院3月裁定7萬元交保並限制出境、出海等，但8月22日開庭未到，法院通知保證人也未到庭，14日先沒收保證金，今日發布通緝。