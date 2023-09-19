民眾黨新竹市議員李國璋兼新竹黨部代理主委19日炮轟親綠名嘴及綠媒散布錯誤言論，烏龍指控市長高虹安重啟寡婦樓都更案圖利特定廠商，所謂重新啟動、對價關係完全是子虛烏有、造謠抹黑，怒斥這些錯誤言論根本是台灣亂源。

李國璋澄清表示，寡婦樓都更案於104年即已依法依規審審議、110年4月22日前市長林智堅任內召開文資審議會確認1號廠房（寡婦樓）不具文資身分，並於111年前代理市長陳章賢任內通過綠資源審議作業。

李國璋痛斥，民進黨為了轉移巴西蛋、農業部、超思案的爭議，不斷以錯誤、扭曲、不實，甚至完全造假的言論，配合媒體、名嘴、網軍，一條龍式抹黑攻擊新竹市政府與高虹安。

他說，親綠名嘴造謠稱「這個案子，因為已經對價關係，我坦白講已經非常非常的明確。」李國璋表示，如果有對價關係，那首先應該調查的是任內通過該都更案各項流程的林智堅與陳章賢，他將提案要求政風處調查林智堅與陳章賢任內有關寡婦樓都更案的所有資料，以了解兩人是否跟寡婦樓都更案有對價關係，同時，他也將提案要求政風處調查水源、溪橋等3大重劃區。