因案在審理中，獲新台幣5億天價交保的國寶集團總裁朱國榮，上周傳出疑似棄保潛逃，台灣高等法院訂於21日再傳喚他，屆時他若再不現身，將被發布通緝。朱是否已偷渡？刑事局國際科19日表示，已與台北市警局組專案小組全力查緝，有媒體報導朱已從基隆港搭船偷渡，刑事局表示還在查證中。

朱國榮因案交保，並被限制出境，規定要每日向轄區派出所報到。7日他至北市警信義分局三張所報到，8日迄今就再也沒現身，警方擴大查訪，親友都說不知他去向，立即向高院報告，高院上周傳喚朱，朱沒到，律師說也不知朱人在哪。

承辦法官已改訂21日下午4時開庭訊問，並發出拘票拘提朱國榮，必要時開庭後由合議庭裁定通緝。

有媒體傳出朱8月就曾被目擊出現在北部的遊艇港，可能早已預謀偷渡，並指他已從基隆港「坐桶子」逃到菲律賓。高院19日則表示，沒有請基隆地檢署清查。

刑事局國際科19日下午指出，警方透過境外情報網蒐集情資，目前沒證據顯示朱國榮已到達國外，因他被境管，出境資料也沒有紀錄顯示他已離境，會持續追捕。面對司法審判，警察不樂見嫌犯無法被繩之於法。

媒體詢問，若朱國榮真的潛逃到菲律賓，或是其他與台灣不友好的東南亞國家，警方如何將他引渡回來？刑事局指出，台灣警方在國際合作上，一向很積極，近年在東南亞與多國執法機關都有成功緝捕逃犯的成果，我方先前也有跟菲律賓合作緝捕台南角頭。

刑事局說，每個海外逃犯都是個案，會依情況持續追查，就算是到與台灣不好友的國家藏匿，我國警方也不會放棄，會持續向有關當局提供資料。