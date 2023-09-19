韓國政府表示，由於全球對電動車以及其它環保車需求強勁，當地8月汽車出口年增28.7%，金額為52.9億美元，創歷年來8月最高，去年同期則為41.2億美元。其中，北美是最大的市場。今年前8個月，韓國汽車出口年增率，已連續14個月都是雙位數。同時，汽車出口金額也年增39.5%，達468.5億美元。

現代汽車指出，工會已投票並接受最新的薪資協議，連續5年沒有罷工事件發生。據悉，基本薪資增加11.1萬韓元，約84美元、3個月的績效獎金、1050萬韓元的現金紅利、月薪1個月的激勵獎賞、15股現代汽車股票，以及每人有25萬韓元的禮券。現代汽車股價表現不佳，翻黑後基本上就一直在平盤以下，最後收跌0.52%，起亞則收平。

韓國晶片雙雄漲跌不一，三星電子跌0.57%，SK海力士逆勢上漲0.17%。韓元兌一美元在1328.5價位附近，韓元貶值4.1元。