裕日車NISSAN X-TRAIL輕油電周二正式上市，累積接單逾2500張，9月單車種單月估達3300台，預估今年可交車5000台。裕日車前8月銷售量為1萬4647台，市占率僅4.7%，而X-TRAIL輕油電加入車列，法人預估，裕日車今年總銷售量預估達2.6萬台，即今年剩下4個月當中達1.1萬台目標，並超過去年2萬5061台的銷售量。市占率方面，9月目標回到8%市占。

大陸車市，裕日車轉投資東風日產前8月銷售44.7萬台，年減3成，主要受到經濟不佳、電動車搶市影響。後續金九銀十旺季題材，銷量可望提升，第三季估勝於第二季銷量。裕日車亦策略調整，因應大陸強推電動車的汽車市場消費趨勢，裕日車。

裕日車8月營收15.10億元，年增81.35%、月減27.52%，寫下一年來新低；前8月營收168.33億元，仍年增10.92%。雖然9月仍面臨鬼月因素，但因去年基期低，9月營收可望較8月成長，並回到20億元水準。

裕日車獲利方面，短期要回到高峰仍待觀察，後續觀察新車上市狀況，Nissan中小型休旅戰力Kicks e-Power因交車遞延，主要量將會落在明年。市場車種上，日前中華(2204)導入的MG發表HS，也令台灣中型休旅市場銷售瀰漫著煙硝味。