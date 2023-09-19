薩克森州最高學府德勒斯登工業大學校長Ursula Staudinger周二表示，該國立大學將自2024年春季起，每年派出約50名學生到台灣的大學學習三個月，之後還將在台積電展開為期三個月的實習以獲得實務經驗。國立台灣大學將是台灣第一所參與這項合作計畫的大學。

德勒斯登工業大學是德國乃至於歐洲歷史最悠久的理工大學之一。

Staudinger在薩克森州資助的台北聯絡代表處啟用儀式上發表談話。該代表處設立的目的，也包括吸引台灣學生到德勒斯登的大學學習。這是台積電、薩克森州與德勒斯登工業大學整體合作計畫的一部分。

台積電已經與英飛凌、恩智浦半導體與博世（ Robert Bosch GmbH）達成合作協議，在德國東部合資打造一座價值100億歐元（約 110億美元）的晶圓廠，由台積電持股70%，並負責該廠運作，英飛凌、恩智浦和博世則各持股10%。德國政府為這項投資案提供高達50億歐元的補貼，但仍待監管部門批准。該德國廠預計於2027年底投產，將供應車用與工業領域的晶片。