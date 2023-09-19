「時尚教主」藍心湄近期受邀與男團Ozone合作，再現她24年前的神曲《你的電話》並加以改編，她今（19日）也特地在社群曬出陳年青澀照，火辣曲線驚豔眾人。

藍心湄今曬出一張陳年青澀照，並寫下「24年前-你的電話」，只見照片中她穿著前衛，戴著頭巾綁起雙馬尾的嬉皮裝扮，搭上小背心、黑長褲，露出纖細螞蟻腰，對著鏡頭露出燦笑，青春感十足，火辣曲線引來網友熱議，「我的青春回憶」、「超瘦超正」、「好腰瘦！這張專輯我有」、「身材也太辣了吧」。

藍心湄24年前青澀照曝光。（圖／取自藍心湄臉書）

《女人我最大》粉美賞18日舉辦頒獎典禮，藍心湄不僅擔任頒獎嘉賓，還和男團Ozone合作，重新詮釋《你的電話》，藍心湄以一身黑色皮衣、網襪搭上灰紫色雙馬尾假髮，呈現時尚感，整套香奈兒的飾品、配件，行頭總價近100萬台幣，而今昔對比完全沒太大差別，讓人不禁驚嘆她的凍齡美貌。

而藍心湄日前出席王力宏演唱會時，嗆他別再胡說八道，好好唱歌就好，對此，她也坦言很自責，並表示很討厭自己講別人事情的死八婆表情，她也表示有打電話和邱瓈寬、王力宏解釋，還被藍媽媽痛罵一個禮拜。