新竹大遠百近日獨家引進全新的在地台灣品牌「歐印精品」，由次該品牌長期支持「環保愛地球」的理念，推出可以百分之百回收再利用的箱子，旗下品牌「HAUGAS」來自北歐，行李箱兼具環保、創意，再融入藝術創作，相當吸睛。

新竹大遠百指出，在新竹大老百7樓獨家展出的歐印精品，其中HAUGAS在愛沙尼亞語中代表「老鷹」，寓含著自由、敏捷與準確，帶領旅人遨遊世界各地。

此次歐印精品代理回台灣後以獨家專利技術，打造全新的透明環保行李箱，行李箱的配件全為模組化建構，利用不同零件模組跨領域多元的異業合作，達成「創意整合」來宣傳品牌與環保。

歐印精品這次在新竹大遠百推廣環保概念，將環保、藝術、台灣技術專利完美融合，與台灣新銳藝術家「李羽娜」合作，即日至9月30日在新竹大遠百7樓歐印精品專櫃旁的顧客休息室聯合展出，現場有李羽娜藝術畫作、透明環保行李箱模組化拆解展示、行李箱展售，邀請喜愛藝術支持環保的民眾前來參觀選購。