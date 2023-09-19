女星何妤玟早年以學生歌手出道，知性形象和清純外貌受許多歌迷追捧，當時她考上國立政治大學的阿拉伯語文學系，學霸身分讓觀眾留下好印象，近年她尺度大開，不避諱談論大尺度議題和媽媽經，且勇於嘗試新事物；日前她現身球場加入啦啦隊的行列，與李多慧一同熱舞的影片引起外界討論。

今年46歲的女星何妤玟日前被拍到現身球場，她穿著印有自己名字的短版上衣和白色短裙站到觀眾席前，一旁有啦啦隊員向李多慧及筠熹介紹何妤玟的身分，音樂響起後何妤玟一邊看著李多慧跳，一邊現場學習動作，雖然動作有些不流暢，但大多時候完成得還算可以。YouTube頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」事後將影片上傳網路，標題中寫道「何妤玟超喘應援xd，多慧一臉疑惑，妳是啦啦隊嗎，多慧妳知道不老傳說何妤玟可以當你媽了」。

（來源／影片取自走一日球迷 台湾プロ野球チア YouTube，如遭刪除請見諒。）

李多慧今年24歲，與何妤玟相差22歲，許多網友給出正面評價：「真的值得肯定與鼓勵，很了不起欸」、「說真的，何妤玟跳這樣不錯了！她都可以當多慧的媽了」、「快50了，能保養成這樣已經超越很多很多人了。」、「何妤玟表現已經很不錯了，畢竟舞蹈不是她的強項」、「何妤玟一點都不輸年輕妹妹啊」、「何妤玟跟直播主企鵝妹長很像啊，多慧有沒有覺得親切？」、「還真的要練過，不然跳一下就喘死了」。