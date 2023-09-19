高雄一名女子小瑄（化名）被張姓男子假借問路搭訕，隨後張男見她進入一棟大樓搭乘電梯，張男立即尾隨進同部電梯，當電梯往上升時，張男先試探用手碰觸她左手肘2次，小瑄感到不舒服立刻閃避。

張男竟伸手強行抓捏小瑄胸部，小瑄閃躲反抗時，張男還抓住她的手臂並壓，當時僅有小瑄與張男在電梯裡，小瑄僅能無助地大聲尖叫。等到電梯門開啟後，立刻逃出向自己的補習班老師求救。

老師立刻前往電梯查看，發現張男還在裡面，要上前抓人時，張男見事跡敗露衝出電梯後逃逸，老師緊追在後及報警處理。

警方追查後掌握張男身分並傳喚到案，訊後將他依強制猥褻罪嫌送辦，檢方偵查及一審法院審理時，張男都認矢口否認犯案，一審法官將他判處有期徒刑8月。張男不服提起上訴。

高等法院審理時，勘驗案發當時電梯內監視影像，畫面顯示張男確有襲胸、抓捏的動作；法官日前駁回上訴，維持一審原判決。可上訴。

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