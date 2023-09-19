進口蛋爭議持續延燒，農業部昨公布中央畜產會冷鏈倉儲地點，桃園市有4處分布觀音、八德與蘆竹區，桃園衛生局今兵分多路入廠稽查，其中位於觀音的全日物流稽查結果，與農業部公布數量有落差，經統計共有1002箱、總計36萬720顆過期待銷毀。

農業部18日公布數據顯示，全日物流桃園觀音倉中，雞蛋緊急調度計畫蛋品庫存，有2093箱、約44萬顆，其中未到期有1769箱、約32萬顆，到期待銷毀有324箱、約12萬顆。

衛生局今稽查確認，全日物流桃園觀音倉中，巴西蛋總計進倉儲有2209箱，一箱有360顆，其中167箱於8月15日到期，另835箱於8月24日到期，總計到期數量為36萬720顆，皆未流出市面。至於另外1207箱則在到期前出貨到相關蛋品工廠，實際流向衛生局追查中。

據了解，由於倉儲方正準備配合報廢作業，在文書行政流程上有時間差，因此才會有數量落差。目前倉儲方已將過期蛋品全數冷凍或冷藏封存，並明確貼上過期勿售標示，後續準備銷毀作業。此外，該倉儲現存還有一批8月底入庫的澳洲進口蛋，一箱有180顆，有效日期為10月23至24日。