為加速推動我國高等教育雙語化，並吸引英國學生來臺學習交流，教育部劉孟奇政務次長偕同國際及兩岸教育司長李彥儀司長18日至19日赴英國拜會英國教育部、英國文化協會總部及英國大學聯盟，與英國官方進行直接對話，期望促成並拓展兩國政府間合作。

劉孟奇等人首先拜會英國教育部，由主管英國高等教育及學徒制政策的次長哈伯特接見。劉孟奇表示，此次拜會，盼在英國教育部圖靈計畫的框架下，鼓勵英國學校及學生選擇海外學習及實習時，將台灣納入優先考慮國家。圖靈計畫是英國2020年所推出補助英國學生赴海外學習及實習的國際移動力計畫。

劉孟奇表示，如未來可建立台英合作機制，英國圖靈計畫受獎生來台時，除可學習專業科目外，並由我教育部額外補助華語課程或參與企業實習，提供更多英國學生來台學習誘因。哈伯特對此提議表示樂觀其成，盼台英能在互惠互利基礎上，展開更多的教育合作計畫。

此外，劉孟奇會晤英國文化協會總部全球高等教育主任馬汀。在2005年，教育部與英國文化協會簽署首份合作備忘錄，促進台英在學術交流、交換學生以及語言學習方面的合作。2020年，教育部再次與英國文化協會簽署英語能力評量計畫合約，英國成為我國推動2030雙語政策的重要夥伴國家之一。

劉孟奇此行與英國就促進台灣英語教育、華語教育及大學聯盟等議題交換意見，期望英國的英語教學專業可以提供我國雙語政策更有效的技術指導及人力支援，共同推進高等教育交流合作。

英國是台灣學生最喜愛的留學國之一，目前約有1萬多名台灣學生在英國進修，其中3000多名學生在英國高等教育機構攻讀學位，教育部也提供英國學生來台就學及學習華語的各項政府獎學金，雙邊學子及校際交流頻繁。