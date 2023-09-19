董事長吳柏樺指出，過去都是北美都是透過店家代理銷售，去年受到通膨、缺櫃因素，將銷售不如預期的據點解除貼牌式代理，並做品牌轉換，希望以自有品牌打入北美市場，第一階段已經跟美國當地銷售商談好雙品牌合作，第二階段是在未來3年內完成COPLUS自有品牌推廣。今年上半年出貨疲弱，下半年新產品陸續上市，第4季單季有望轉盈，今年全年挑戰損平。

巨鎧成立2013年9月14日，早期以生產製造汽車水箱蓋、油箱蓋類產品並外銷美洲為主，與美國售後維修養護非原廠零件大廠成為長期合作夥伴後，多年來汽車改裝部品市場LED汽車頭燈、尾燈、外觀零組件及塑膠裝飾件等設計研發、製造及銷售業務等，產品體系現今已涵蓋各種規格。

由於產業市場進入門檻高，巨鎧處於成長階段，經營策略係以拓展市場規模為優先，且主打銷售車燈車款多為北美改裝車市場熱門皮卡車款，迅速帶動銷售量成長並擴大市場規模。2021年合併營收11.6億元，毛利率38.36％，稅後淨利2.51億元，創下歷史新高。2022年受到高通膨壓力延續所影響，市場終端消費力道受通膨壓抑，使下游客戶對備貨量仍較為保守，使得從2022年下半年起營運低迷不振。

巨鎧在景氣低迷時開發商用卡車車燈及特殊造型頭燈，累積開發眾多具市場競爭力新產品，今年下半年起陸續上市，且進入下半年銷售旺季，8月營收0.88億元，年增47％，後續有望逐季成長，第4季轉虧為盈，全年力拚損平。巨鎧新廠規畫四條組裝線，預計未來3到5年產能逐步開出，整體年產能規畫達50億元。

巨鎧產品上市前均取得當地國際認證及專利，截至今年6月30底止，設計專利為車燈靈魂，國內外有效設計專利高達700多件，且2021年及2022年申請我國設計專利分別為109件及66件，分別為國內企業設計專利申請量第一名及第二名，所擁有專利不僅適用於設計，亦適用於結構，尤其是性能照明，目前仍持續致力於擴大專利保護網，全面佈局改裝車精品市場版圖，專利以台灣、美國及中國市場為主。

該公司為因應車聯網時代來臨，已逐步實現將產品延伸至整車外觀改裝零組件計畫，如全LED獨特水箱護罩燈、電子式後視鏡、避震器，打造改裝市場一站式購足服務，並規畫2~3年內建構整車外觀功能件智能車聯網，運用智慧車用零件如AI發光輪框、電子後視鏡、AI避震器通過AI車聯網連接車輛系統或大數據平台、共享數據和信息，幫助駕駛者了解零件使用情況、與智慧性能優化和維護需求，同時，大數據也可運用於車輛設計和生產製程改進，利用車聯網和智慧車用零件相互結合，創造未來行車安全與舒適性更為提升。