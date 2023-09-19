販售市場稽查。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

農業部公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，分布於7個縣市共13個倉儲，苗栗縣府19日指出，縣府收到農業部公文，轄內沒有業者向財團法人中央畜產會調度進口雞蛋來洗選、加工或代工使用，截至19日為止，查核售通路34家業者、96件雞蛋均為國產雞蛋，結果皆符合規定。

苗栗衛生局長張蕊仙指出，農業部公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，並提供各縣市政府轄內的蛋品流向資訊，縣府收到農業部公文，確定轄內並無業者向中央畜產會調度進口雞蛋。

另外，苗栗縣政府衛生局執行市售雞蛋稽查專案，針對大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業、餐飲業等各場域，截至19日共查核銷售通路34家業者、96件雞蛋均為國產雞蛋，結果皆符合規定，未發現有販售或使用疑慮蛋品。

今天19日抽驗生鮮雞蛋5件送檢動物用藥殘留量，分別為秤重零售的散裝雞蛋2件、10顆裝整盒的雞蛋3件，分散於傳統雜貨店1件、大型連鎖超市1件、小型連鎖便利商店1件、區域型小超市2件，年底前持續查核蛋品產地標示、雞蛋外觀檢查及加強抽驗雞蛋。