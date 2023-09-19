經濟部今天召開電價費率審議會，在通膨壓力下，無意外宣布10月電價不漲。但是去年疫情時期給予凍漲的7產業，考量內需生意復甦，決定百貨、大型餐飲、電影院、健身房、與外燴團膳共5行業結束優惠，恢復補漲15％。

10月不調整後，電價將維持現行每度3.1154元。經濟部次長林全能表示，從三大面向觀察，看到近期全球燃料價格有緩降趨勢，像是煤價去年每噸366美元，近期已降到150美元、中油電業天然氣價從年初每度20.36元，9月已降到16元。

如此台電預估燃料成本較年初預估降700美元，加上政府以特別疫後預算撥補500億元，加上8月底降雨量非常好，水力發電會比上半年枯水期增加許多，也有降低成本效果。

雖然10月電價凍漲，但去年7月第一波調漲時，高壓用電大戶漲幅15％，當時考量疫情內需產業生意不佳，特別給予農漁、食品、百貨、大型餐飲、電影院、健身房與外燴團膳凍漲，這次考量疫後產業復甦，取消百貨、大型餐飲、電影院、健身房與外燴團膳優惠恢復補漲15％，影響880戶。

至於今年4月，有金屬加工、紡織等製造業減半調漲，因為出口景氣不佳，還是維持。