名人堂球星麥可喬丹（Michael Jordan）當年建立的6冠公牛王朝，其實險些就只剩下4冠，因為他在1996年摘下第4冠之後打算跳槽紐約尼克，幸虧公牛老闆開出誠意十足的大肥約才留住喬丹。喬丹一向對尼克有好感，當時隊上的明星中鋒尤英（Patrick Ewing）也是喬丹的好友。

喬丹1993年摘冠之後退役去打棒球，尼克隨即在1994年季後賽淘汰公牛，當時喬丹還希望尼克能夠摘冠，但是尼克在總冠軍賽不敵歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）領軍的火箭。

根據美媒《芝加哥論壇報》，喬丹1996年回公牛摘冠之後，他想要提高自己的薪資，他該季的年薪為385萬美元。成為自由球員不久，尼克隨即找上門開出2500萬美元年薪，喬丹心動，但他的經紀人佛克（David Falk）願意給公牛一個機會。公牛果然有誠意，及時聯絡上佛克，開出破天荒3000萬美元年薪挽回喬丹。

平時的例行賽，喬丹在尼克主場麥迪遜廣場花園總是表現特別好，在喬丹整個公牛生涯期間，尼克從未在季後賽打贏公牛，包括1989、1991、1992、1993、1996年季後賽都吞下敗仗。如果尼克真的簽走喬丹，NBA的歷史就要改寫了，公牛簽回喬丹之後又摘兩冠，並且在喬丹最後一季（1997-98球季）給他加碼到3300萬美元年薪。