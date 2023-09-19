打卡景點再＋1！台中高工師生與校友日前參加勞工局舉辦「職人傳承新秀選拔」活動，共同在大里區塗城公園創作《多元塗城》，成為地方新景點。（塗城里長黃仁耀提供／潘虹恩台中傳真）

台中高工師生與校友日前參加「職人傳承新秀選拔」活動，選定大里區塗城公園創作《多元塗城》。（塗城里長黃仁耀提供／潘虹恩台中傳真）

台中高工師生與校友日前在大里區塗城公園創作《多元塗城》，一步步將將紅磚築成牆。（塗城里長黃仁耀提供／潘虹恩台中傳真）

打卡景點再＋1！台中市大里區塗城里內有自行車道、3D立體繪圖牆及特色裝置藝術，成為地方許多民眾的打卡勝地。近日又與職人、新秀合作，在塗城公園打造作品《多元塗城》，融合在地特色意象，地方居民假日休閒又添新景點。

台中高工土木科主任鄭武田與3位校友陳紘域、陳經元、何彥鋒帶著學生黃翔顥、張子宸、張文馨及楊子賢參加今年勞工局舉辦「職人傳承新秀選拔」的「藝術砌築」職類項目，共同進行創作；今年活動特別與大里區公所合作，找尋大里的公共空間實地創作，最終選定塗城公園，融合地方特色打造出作品《多元塗城》。

團隊利用紅磚、磁磚、抿石子等材料，融入水鹿、甲蟲、花卉及自行車道等元素創作，學長們手把手帶著學生從平砌、橫砌、人字砌、抿石子等手法一步步將紅磚築成牆。鄭武田表示，透過「職人」和「新秀」合作讓經驗得以傳承，也讓學生能有展現技能的舞台。過往參賽，結束後作品都會拆除，很高興這次能留下來，長期讓地方居民觀賞。

塗城里長黃仁耀指出，塗城古時候是座用土牆圍起來的城，在東、西、南、北方各有1座城門。當時創作團隊來到塗城公園，他建議可以做出古城門的意象，榮幸構想獲得採用，有這個新作品的誕生；塗城里早期有水鹿洄游的故事，此次作品融合水鹿、自行車道、獨角仙等元素，成為地方特色打卡景點。

他說，現在塗城里有草湖自行車道、水鹿裝置藝術、3D立體繪圖牆和紫色錫葉藤花園等景點，現在又多1座藝術砌磚城牆，都是地方民眾假日休閒的好去處，還吸引其他里的家長也帶著孩子來玩，歡迎民眾來欣賞塗城社區的好風景。